Есть лица, на которые достаточно посмотреть один раз, чтобы, кажется, всё понять о человеке. Такое лицо у зарезанного на днях в московском храме алтарника Ильяса Сафиуллина — человека тихого, скромного и святой жизни.
Маленький мученик, великий человек: памяти Ильи Сафиуллина
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вд
валерий двойнишников
Сколько бы жертв можно было избежать, если бы власть не отвернулась от коренного народа России.
Ответить
11 час.
СП
Сергей Потемкин
Это приказ или сам исполнять будешь ?
Ответить
9 час.
Модест
Автор всех виноватыми сделал, от мусульман, коммунистов до атеистов. Все бесноватые, он один в белом и пушистом. Всех причесал. Именно поэтому религиозные войны всегда самые жестокие. "Убивайте всех! Господь узнает своих!"
Ответить
9 час.
Свежие комментарии