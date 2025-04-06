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Маленький мученик, великий человек: памяти Ильи Сафиуллина

Маленький мученик, великий человек: памяти Ильи Сафиуллина

Есть лица, на которые достаточно посмотреть один раз, чтобы, кажется, всё понять о человеке. Такое лицо у зарезанного на днях в московском храме алтарника Ильяса Сафиуллина — человека тихого, скромного и святой жизни.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Сколько бы жертв можно было избежать, если бы власть не отвернулась от коренного народа России.
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11 час.
СП
Сергей Потемкин
Это приказ или сам исполнять будешь ?
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9 час.
Модест
Автор всех виноватыми сделал, от мусульман, коммунистов до атеистов. Все бесноватые, он один в белом и пушистом. Всех причесал. Именно поэтому религиозные войны всегда самые жестокие. &quot;Убивайте всех! Господь узнает своих!&quot;
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9 час.
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