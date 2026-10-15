Артист будет находиться под стражей до середины декабря. Рэпер Navai был задержан в Казастане 14 октября Личный архивРоссийский рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) решением Кордайского районного суда Жамбылской области Казахстана заключен под стражу на два месяца.