Артист будет находиться под стражей до середины декабря. Рэпер Navai был задержан в Казастане 14 октября Личный архивРоссийский рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) решением Кордайского районного суда Жамбылской области Казахстана заключен под стражу на два месяца.
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