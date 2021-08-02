Четыре промзоны реорганизуют по проекту «Индустриальные кварталы» в СЗАО

Редевелопмент четырех территорий будет выполнен в рамках городского проекта «Индустриальные кварталы» на северо-западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Редевелопмент четырех территорий будет выполнен в рамках городского проекта «Индустриальные кварталы» на северо-западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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