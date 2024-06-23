Надежный кроссовер Toyota Corolla Cross сильно подешевел в России

Стоимость кроссовера Toyota Corolla Cross снизилась в России: автомобиль стал доступнее относительно машин, предлагавшихся в мае, а снижение цены с январского уровня составило миллион рублей — треть стоимости автомобиля.
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