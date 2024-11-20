В Татарстане заболеваемость коронавирусом выросла на 26,8% за неделю

С 11 по 17 ноября в Татарстане зарегистрировано увеличение заболеваемости коронавирусом на 26,8%. По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, за указанный период инфекцию подхватили 482 человека, что на 102 случая больше, чем на предыдущей неделе.