В Британии сообщили о гибели наемника, которые отправился на Украину, не имея военного опыта.Гражданин Великобритании Джеймс Уилтон отправился воевать за Вооруженные силы Украины в возрасте 17 лет и погиб спустя несколько месяцев на первом же боевом задании.