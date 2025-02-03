В Британии сообщили о гибели наемника, которые отправился на Украину, не имея военного опыта.Гражданин Великобритании Джеймс Уилтон отправился воевать за Вооруженные силы Украины в возрасте 17 лет и погиб спустя несколько месяцев на первом же боевом задании.
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