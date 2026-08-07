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Нашедшему уникальную карточку Купера Флэгга обещают 1 млн долларов, «Даллас» предлагает набор из 7 призов

Компания Topps в единственном экземпляре выпустила карточку звезды « Далласа » Купера Флэгга с автографом и нашивкой с дебютной игры в наборе Chrome Update, поступившем в продажу в четверг.

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