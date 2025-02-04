Из Омска не осталось ни одного вечернего рейса в Москву. С февраля в столицу можно улететь только рано утром: первый вылет - в 5:55 («Победа» во Внуково), последний - в 8:05 («Аэрофлот», Шереметьево).
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Из Омска не осталось ни одного вечернего рейса в Москву. С февраля в столицу можно улететь только рано утром: первый вылет - в 5:55 («Победа» во Внуково), последний - в 8:05 («Аэрофлот», Шереметьево).