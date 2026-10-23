Шведский автопроизводитель Volvo Cars объявил о сокращении ещё 2,5 тыс. рабочих мест, преимущественно в Швеции, из-за значительного операционного убытка в III квартале 2026 года, передаёт Reuters.
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