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Российские военные уничтожили две пусковые установки ЗРК SAMP-T

Российские военные уничтожили две пусковые установки ЗРК SAMP-T

TASS/EPA/MARTIN DIVISEK Вооруженными силами (ВС) России в районе Харькова были уничтожены пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) SAMP-T производства Франции и Италии, сообщило 6 апреля министерство обороны России.

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