В Кузбассе археологи откопали предметы сделанные в первом веке до н. э.

В Чебулинском районе Кемеровской области археологи обнаружили останки людей (взрослых и детей) и животных, фрагменты керамических сосудов и обломки бронзовых ножей, об этом рассказали представители Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук 6 июля в своем телеграм-канале центра.