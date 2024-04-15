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Токкет – главный претендент на приз лучшему тренер сезона по версии сайта НХЛ, Брюнетт – 2-й, Кноблаух – 3-й

Официальный сайт НХЛ провел голосование для определения кандидатов на приз Джека Адамса в сезоне-2023/24.

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