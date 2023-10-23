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Путин пересаживает чиновников на отечественные авто. Китайцы потирают руки

Путин пересаживает чиновников на отечественные авто. Китайцы потирают руки

Что есть цель сего демарша? Очень хочется надеяться, что конечной целью данного президентского демарша является стремление приземлить, наконец, оторвавшихся от отечественных реалий чиновников и депутатов, число которых по данным Росстата приблизилось к 1 млн.

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