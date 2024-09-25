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Сийярто назвал условие успеха конференции по Украине

Сийярто назвал условие успеха конференции по Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что новая конференция по ситуации на Украине стала бы успешной в случае участия в ней обеих сторон конфликта и наличии обсуждаемого плана, сообщает РИА Новости.

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