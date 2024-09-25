Сийярто назвал условие успеха конференции по Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что новая конференция по ситуации на Украине стала бы успешной в случае участия в ней обеих сторон конфликта и наличии обсуждаемого плана, сообщает РИА Новости.
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