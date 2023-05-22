«РВ»: ВС России захватили американский бронетранспортер MaxxPro в Белгородской области

Российские военнослужащие захватили американский бронетранспортер MaxxPro в Белгородской области. На этой машине украинская диверсионная-разведывательная группа (ДРГ) проникла в регион, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Российские военнослужащие захватили американский бронетранспортер MaxxPro в Белгородской области. На этой машине украинская диверсионная-разведывательная группа (ДРГ) проникла в регион, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
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