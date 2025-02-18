Федеральный омбудсмен рассказала о работе с Киевом по пропавшим людям

Аппарат уполномоченного по правам человека в России продолжает работу с властями Курской области, МККК и украинской стороной по вопросу возвращения домой пропавших местных жителей, написала федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова 18 февраля в своем Telegram-канале.
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