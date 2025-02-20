«Глобальному рынку станет только хуже»: мир на Украине не увеличит поставки нефти из России

По данным Goldman Sachs, потенциальное смягчение санкций против России в случае прекращения огня или заключения мирного соглашения по Украине не приведет к существенному увеличению поставок российской нефти на рынок.
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