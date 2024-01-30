МО: ВСУ потеряли более 130 военных в результате ударов артиллерии и ТОС

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 130 человек в результате ударов российских артиллеристов и расчетов тяжелых огнеметных систем (ТОС) на Краснолиманском направлении.
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