Игры во Франции: исторические рекорды, тотальное подорожание и купание в «канализации»

До Олимпиады остается менее недели, церемония открытия запланирована на пятницу, 26 июля. Готова ли французская столица и ждут ли Игр парижане?Первая в истории Олимпиада с гендерным паритетом: в числе участников по 5250 мужчин и женщин.
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