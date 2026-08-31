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Мнение: «Тема трехсторонней встречи России, США и Украины вполне могла подниматься во время визита директора ЦРУ», – Дмитрий Соин

Мнение: «Тема трехсторонней встречи России, США и Украины вполне могла подниматься во время визита директора ЦРУ», – Дмитрий Соин

Политический аналитик, социолог Дмитрий Соин в программе «Мнение» прокомментировал заявление директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, предложившего провести трехсторонний саммит с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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