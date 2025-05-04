Ольга Торубарова: Что может быть ярче крымского солнца, нежнее крымского моря и красивее крымских пейзажей?

Что может быть ярче крымского солнца, нежнее крымского моря и красивее крымских пейзажей?Ответ однозначный: лучше Крыма только Крым!:)Путешествуйте и наслаждайтесь красотами крымского полуострова вместе с родными, близкими, друзьями!#ЯЛюблюКрым#ПутешествемВКрымуподробнее>>> .
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