Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии России

Госдума проголосовала за нововведения 31 января сразу в двух чтенияхСовет Федерации единогласно одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии и публичные призывы к деятельности против безопасности государства.
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