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  • чак
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Пушков: Москва лидирует в формировании нового мирового порядка

Пушков: Москва лидирует в формировании нового мирового порядка

Сенатор Алексей Пушков заявил о ведущей роли Москвы в создании нового мирового порядка. Он подчеркнул провал попыток Запада по изоляции России и отметил, что саммит БРИКС в Казани в 2024 году стал ключевым моментом в этом процессе.

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