Сенатор Алексей Пушков заявил о ведущей роли Москвы в создании нового мирового порядка. Он подчеркнул провал попыток Запада по изоляции России и отметил, что саммит БРИКС в Казани в 2024 году стал ключевым моментом в этом процессе.