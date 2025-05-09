Сенатор Алексей Пушков заявил о ведущей роли Москвы в создании нового мирового порядка. Он подчеркнул провал попыток Запада по изоляции России и отметил, что саммит БРИКС в Казани в 2024 году стал ключевым моментом в этом процессе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии