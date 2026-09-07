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Психолог Куликова объяснила, почему тактильный голод меняет работу мозга

Психолог Куликова объяснила, почему тактильный голод меняет работу мозга

Человек может жить среди людей, но годами не получать прикосновений. Тактильный голод нередко маскируется под усталость, раздражительность или плохой характер.

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