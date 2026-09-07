Психолог Куликова объяснила, почему тактильный голод меняет работу мозга

Человек может жить среди людей, но годами не получать прикосновений. Тактильный голод нередко маскируется под усталость, раздражительность или плохой характер.
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