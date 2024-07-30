И вот этому бородатому шайтану чиновники выдали гражданство России?! Деньги застят глаза и разум российским чиновникам...

Малик Гумеров

"ой, не надо разжигать - довели человека, он на эмоциях это наговорил..." - Их нужно развивать , от обезъян делать людьми ! В своем общественном развитии бывшие республики отстали на 300 лет ..... , вон как быстро возродилось у них рабство , как из табакерки вылезли баи , ... и т.д.. В России этого дерьма тоже повылазило прилично ... ! САНАЦИЯ НУЖНА и воспитание детей с молоком матери человеками !