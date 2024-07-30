Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Татьяна Рогозинская
    И как таких земля носит? Ему-то чего не хватало?Негодяя и просто ...
  • Малик Гумеров
    Придет другой полицай , усмирять народ .... !      Полиция  это инструмент правящего класса   для усмирения населения...И вот этому бород...
  • Юдкевич Сергей
    Проверьте счета судей и правоохранителей. Не удивляйтесь- новые миллионерыВ Самаре мигрант,...

И вот этому бородатому шайтану чиновники выдали гражданство России?! Деньги застят глаза и разум российским чиновникам...

И вот этому бородатому шайтану чиновники выдали гражданство России?! Деньги застят глаза и разум российским чиновникам...

Новый россиянин рассказал для чего он получил российское гражданство и как он относится к России. Голосовой распространился по телеграмм-каналам, сообщается, что этим сообщением он ответил другому человеку на комментарий под постом о недавнем убийстве человека во Владивостоке Приводим расшифровку: -Еба*ая Русь.

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Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
Так депутаты с володиным не допустят. Кто им платить будет?
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1 час.
Малик Гумеров
&quot;ой, не надо разжигать - довели человека, он на эмоциях это наговорил...&quot; - Их нужно развивать , от обезъян делать людьми !    В своем общественном развитии  бывшие республики отстали  на 300 лет  ..... , вон как быстро возродилось  у них рабство ,   как из табакерки вылезли  баи , ... и т.д..                                                              В России  этого дерьма тоже  повылазило прилично ... !   САНАЦИЯ НУЖНА  и воспитание детей  с молоком матери  человеками  !
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25 мин.
МГ
Малик Гумеров
Придет другой полицай , усмирять народ .... !      Полиция  это инструмент правящего класса   для усмирения населения !                 Не с марса же они , их СИСТЕМА  рождает и взращивает !            СИСТЕМУ НУЖНО МЕНЯТЬ   а  не  с симптомами  бороться !
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22 мин.

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