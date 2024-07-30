Новый россиянин рассказал для чего он получил российское гражданство и как он относится к России. Голосовой распространился по телеграмм-каналам, сообщается, что этим сообщением он ответил другому человеку на комментарий под постом о недавнем убийстве человека во Владивостоке Приводим расшифровку: -Еба*ая Русь.
И вот этому бородатому шайтану чиновники выдали гражданство России?! Деньги застят глаза и разум российским чиновникам...
Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
Так депутаты с володиным не допустят. Кто им платить будет?
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1 час.
Малик Гумеров
"ой, не надо разжигать - довели человека, он на эмоциях это наговорил..." - Их нужно развивать , от обезъян делать людьми ! В своем общественном развитии бывшие республики отстали на 300 лет ..... , вон как быстро возродилось у них рабство , как из табакерки вылезли баи , ... и т.д.. В России этого дерьма тоже повылазило прилично ... ! САНАЦИЯ НУЖНА и воспитание детей с молоком матери человеками !
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25 мин.
МГ
Малик Гумеров
Придет другой полицай , усмирять народ .... ! Полиция это инструмент правящего класса для усмирения населения ! Не с марса же они , их СИСТЕМА рождает и взращивает ! СИСТЕМУ НУЖНО МЕНЯТЬ а не с симптомами бороться !
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22 мин.
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