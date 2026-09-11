Путин завершил серию переговоров встречей с главой банка БРИКС Руссефф

Российский лидер Владимир Путин завершил серию переговоров на полях БРИКС в Индии провел переговоры с главой Нового банка развития объединения Дилмой Руссефф.
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