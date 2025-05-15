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20 млн рублей заставил суд заплатить банк гражданину, вклад которого украл банковский работник

20 млн рублей заставил суд заплатить банк гражданину, вклад которого украл банковский работник

﻿﻿Оказывается, мошенники могут не только работать в банках по совместительству, но и работать непосредственно в банках, занимать должности сотрудников, вливаться в штат, а иногда даже становиться руководителями.

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