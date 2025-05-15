20 млн рублей заставил суд заплатить банк гражданину, вклад которого украл банковский работник

Оказывается, мошенники могут не только работать в банках по совместительству, но и работать непосредственно в банках, занимать должности сотрудников, вливаться в штат, а иногда даже становиться руководителями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии