В Петербурге установят памятник Михаилу Сперанскому

ГАТИ выдала ордер на проведение работ В Петербурге Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала разрешение на производство работ по установке памятника у здания Российской национальной библиотеки выдающемуся реформатору, юристу и мыслителю, чьи труды заложили основы российской правовой системы, Михаилу Сперанскому.
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