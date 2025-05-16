В Петербурге установят памятник Михаилу Сперанскому

ГАТИ выдала ордер на проведение работ В Петербурге Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала разрешение на производство работ по установке памятника у здания Российской национальной библиотеки выдающемуся реформатору, юристу и мыслителю, чьи труды заложили основы российской правовой системы, Михаилу Сперанскому.