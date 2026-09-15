Тонувшего мужчину спасли на Большом Садовом пруду в Тимирязевском

В Тимирязевском районе спасатели на Большом Садовом пруду достали из воды тонувшего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым