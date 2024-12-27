Вести из палаты №6 РИА Новости. Мусульмане относятся Деду Морозу и его внучке Снегурочке как к героям мультфильмов, у которых нет никакой волшебной силы, исполнение желаний следует просить только у Всевышнего, сказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, муфтий [мусульман] Москвы Ильдар Аляутдинов.
Трагедия Аляутдинова: Деда Мороза не существует!
Комментарии
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ninikooo Митусова
Он не дурак, он экстремист, и действия его далеко не безобидны. Парням из ФСБ пора «взять за жабры» этого « инициативного.»
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3 час.
Татьяна Глуховская
Вот откуда все это идет. Еще в прошлом году в школах заставляли елки отменить. Вся эта ненависть к русским людям и всему русскому от этих муфтий исходит. ФСБ пора ими заняться давно.
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1 час.
ВС
Валентин Симоньянц
Гайнутдин такой же провокатор, как и этот муфтий
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47 мин.
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