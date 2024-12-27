Трагедия Аляутдинова: Деда Мороза не существует!

Он не дурак, он экстремист, и действия его далеко не безобидны. Парням из ФСБ пора «взять за жабры» этого « инициативного.»

Татьяна Глуховская

Вот откуда все это идет. Еще в прошлом году в школах заставляли елки отменить. Вся эта ненависть к русским людям и всему русскому от этих муфтий исходит. ФСБ пора ими заняться давно.