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Кузнецова: летний отдых — это приоритетная задача в сфере защиты детства

Кузнецова: летний отдых — это приоритетная задача в сфере защиты детства

Вице-спикер Госдумы, депутат фракции «Единая Россия» Анна Кузнецова на пресс-подходе нап.Вице-спикер Госдумы, депутат фракции «Единая Россия» Анна Кузнецова на пресс-подходе напомнила о том, что со дня на день начинается летняя оздоровительная кампания, а летний отдых — это приоритетная задача в сфере защиты детства.

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