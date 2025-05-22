Кузнецова: летний отдых — это приоритетная задача в сфере защиты детства

Вице-спикер Госдумы, депутат фракции «Единая Россия» Анна Кузнецова на пресс-подходе нап.Вице-спикер Госдумы, депутат фракции «Единая Россия» Анна Кузнецова на пресс-подходе напомнила о том, что со дня на день начинается летняя оздоровительная кампания, а летний отдых — это приоритетная задача в сфере защиты детства.
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