Депутат АдГ не стал связывать нацистские лозунги на вечеринке в ФРГ с политикой

Член Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Бек обратил внимание на то, что вечеринка в Германии, на которой пьяная молодежь выкрикивала нацистские лозунги, вряд ли связана с политикой.
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