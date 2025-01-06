С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! С НАМИ БОГ!

Богослужение в Праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, которое возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:Рождественское богослужение в Главном Храме Вооружённых Сил РФ, которое возглавил епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров), викарий Патриарха Московского и всея Руси:"Поздравляю Вас с Рождеством Христовым.
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