Тайны русских плакальщиц: почему один плач нельзя было исполнить дважды

Причитали, выли, голосили, когда замуж выходили, когда хоронили, когда провожали в рекруты. Так вызывали сочувствие окружающих, так, заплакивая, проливая слезы, изливали душу, избывали горе, исчерпывали печаль, тем самым очищаясь, освобождаясь от страданий и освобождая оплакиваемого.