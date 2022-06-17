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Стефен Карри стал 7-м игроком в истории НБА с 4 титулами и 2 наградами MVP

Стефен Карри стал 7-м игроком в истории НБА с 4 титулами и 2 наградами MVP

Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри в четверг оформил четвертое чемпионство в карьере, его команда обыграла «Бостон» в шестом матче финальной серии со счетом 103:90, 4-2.

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