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Rubio Invites Countries To Summit Addressing "Underestimated Threat" From Far-Left Terrorism

Rubio Invites Countries To Summit Addressing "Underestimated Threat" From Far-Left Terrorism

Rubio Invites Countries To Summit Addressing "Underestimated Threat" From Far-Left Terrorism Authored by Bryan Hyde via American Greatness, Secretary of State Marco Rubio is will meet with delegations from scores of countries this week for a summit focused on the neglected threat posed by “the resurgence of transnational far-left terrorism.

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