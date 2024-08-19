Новосибирская область готовится принять Дни белорусской культуры

Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в правительстве региона.В понедельник, 19 августа, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области обсудили план культурных мероприятий, запланированных на ближайшие месяцы, а также обсудили итоги уже прошедших.
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