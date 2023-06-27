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В сети появились фотографии Лаури Маркканена во время учений

В сети появились фотографии Лаури Маркканена во время учений

Форвард «Юты» Лаури Маркканен в апреле официально поступил на военную службу в Финляндии. В сети появились фотографии 26-летней звезды НБА во время учений.

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