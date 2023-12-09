Консультации по выбору профессии можно получить у робота Мила ЯкобссонНа научно-образовательном салоне в Санкт-Петербурге представили новый способ выбрать «дело мечты» и попробовать себя в самых разных профессиях при помощи искусственного интеллекта.
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