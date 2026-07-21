Букмекеры принимают ставки на гол вратаря в сезоне РПЛ. В лиге был один вратарский гол за последние 25 лет

Букмекеры оценили вероятность вратарского гола в новом сезоне РПЛ. За последние 25 лет только один вратарь забивал в чемпионате – Игорь Лещук из московского «Динамо», забивший головой на 90+5-й минуте матча против «Ахмата» (1:1) в декабре 2024 года.