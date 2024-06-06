Индия и Россия на ПМЭФ договорились о строительстве фармацевтического комплекса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и одна из ведущих частных индийских фармацевтических корпораций Cadila Pharmaceuticals договорились о строительстве инновационного фармацевтического комплекса и завода инъекционных препаратов на территории нашей страны.
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