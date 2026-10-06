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Хорошёвка

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На улице Авиаконструктора Микояна обновят покрытие и освещение детской площадки

Глава управы Артур Карслиев совершил обход района, проверив содержание территории на ул. Авиаконструктора Микояна д.

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