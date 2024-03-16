Глава китайского парламента призвал к развитию связей с Анголой

Китай и Ангола должны работать над комплексным углублением двустороннего диалога. С таким призывом выступил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи в ходе встречи с президентом Анголы Жоау Лоуренсу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии