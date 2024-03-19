Макрон напрашивается на звонок Путина. Вышло неловко

Не спроста Макрона кто-то оговорившись назвал "Микроном". И вправду мелковат будет. Но однако ж мал клоп, да вонюч!

vagas Karlito

хахаха всё таки не переносит игнор петушок "золотой"гребешок! Он уже после такого пренебрежения просто никто только констатацию откладывают в ЕС!?? Но в тихаре тоже в восторге смеются!))))