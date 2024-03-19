Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным о деэскалации на Украине. "Если вдруг Путин захочет что-то предложить, я отвечу на телефонный звонок", - заявил французский лидер.
Макрон напрашивается на звонок Путина. Вышло неловко
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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1 д.
Федор Мосейчук
Не спроста Макрона кто-то оговорившись назвал "Микроном". И вправду мелковат будет. Но однако ж мал клоп, да вонюч!
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22 час.
vagas Karlito
хахаха всё таки не переносит игнор петушок "золотой"гребешок! Он уже после такого пренебрежения просто никто только констатацию откладывают в ЕС!?? Но в тихаре тоже в восторге смеются!))))
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19 час.
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