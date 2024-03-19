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Макрон напрашивается на звонок Путина. Вышло неловко

Макрон напрашивается на звонок Путина. Вышло неловко

Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным о деэскалации на Украине. "Если вдруг Путин захочет что-то предложить, я отвечу на телефонный звонок", - заявил французский лидер.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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1 д.
Федор Мосейчук
Не спроста Макрона кто-то оговорившись назвал &quot;Микроном&quot;. И вправду мелковат будет. Но однако ж мал клоп, да вонюч!
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22 час.
vagas Karlito
хахаха  всё таки не переносит игнор  петушок &quot;золотой&quot;гребешок! Он уже  после такого пренебрежения  просто никто   только  констатацию откладывают  в ЕС!??  Но в тихаре тоже  в восторге смеются!))))
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19 час.

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