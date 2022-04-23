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Отмена штурма «Азовстали» сорвала планы по провокации с оружием массового поражения

Отмена штурма «Азовстали» сорвала планы по провокации с оружием массового поражения

Отмена приказа на штурм «Азовстали» в Мариуполе сорвал один из сценариев провокации США и стран НАТО для обвинения России в применении оружия массового поражения на Украине, заявил начальник войск РХБЗ российских вооружённых сил Игорь Кириллов.

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