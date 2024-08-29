Слухи о склонности Стрелкова к побегу не соответствуют действительности

Информация о постановке отбывающего наказание в исправительной колонии Игоря Стрелкова (Гиркина) на профилактический учет не соответствует действительности, сообщила 29 августа пресс-служба УФСИН по Кировской области.
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