Трамп заверил Путина, что хочет разрешения конфликта на Украине — WP

Желание в короткие сроки завершить конфликт на Украине выразил избранный президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, 11 ноября пишет газета Washington Post (WP) со ссылкой на собственные источники.
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