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Царьград

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Улицу Революции в Перми обновили: дорога и тротуары готовы

Улицу Революции в Перми обновили: дорога и тротуары готовы

В ходе благоустройства на улице Революции заменили дорожное покрытие и частично обновили плитку на тротуарах, однако объект пока не введен в эксплуатацию — подрядчику предстоит устранить замечания, выявленные при приемке.

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