Киевский режим готов на любые провокации, чтобы сорвать переговоры России и США. В первую очередь провокации будут организовывать на территории Украины, где «никто не мешает издеваться над своим населением, детально готовить условия и транслировать ужасы на площадки своих западных спонсоров».