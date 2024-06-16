Экономика «цветущей сложности» вместо экономики потребления

Вернуть «человека живого, хозяйствующего» в практику и теорию экономики можно, только осознав его созидательную роль в окружающем мире как главный смысл хозяйствования, то есть полноценной экономики Уильям Артур Брейкспир (1855–1914).
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